Otomobilin çarptığı torun öldü, anneanne yaralandı

Giriş Tarihi: 30.5.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 06:55
Otomobilin çarptığı torun öldü, anneanne yaralandı

'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anneannesi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Malkara Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Güllü (67) ve torunu Eylem Carus'a (7) çarptı.

Sürücünün nın ardından otomobiliyle kaçtığı iddia edildi.

Yaralı anneanne ve torunu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eylem Carus, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazaya karışan araç ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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Otomobilin çarptığı torun öldü, anneanne yaralandı
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