Otomobilin çarptığı torun öldü, anneanne yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Malkara Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Güllü (67) ve torunu Eylem Carus'a (7) çarptı.

Sürücünün kazanın ardından otomobiliyle kaçtığı iddia edildi.

Yaralı anneanne ve torunu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eylem Carus, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazaya karışan araç ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.