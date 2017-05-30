Son fotoğrafı oldu

Leyla Kara, 33 yaşındaydı... Bir havacılık firmasında gözetmen olarak çalışıyordu. Ancak o tam bir doğa tutkunuydu. Her fırsatta arkadaşlarıyla birlikte dağ yürüyüşleri yapıyor, tırmanışlara katılıyordu. Pazar günü de kendisi gibi doğa âşığı olan 6 arkadaşıyla birlikte Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gürlek Vadisi'ne gitti. Genç kız arkadaşlarıyla birlikte çimlere oturup, kahvaltı yaptı. Sonra bir zeytin ağacına hamak kurup, bir süre orada dinlendi. Bol bol fotoğraf çektirdi. Çünkü o, her anı ölümsüzleştirmeyi çok seviyordu. Bu sırada arkadaşları Eyüp Selek, Serhat Gündür, Nefide Nilay Korkut, Ozan Yıltaş, Doğukan Unay ve Sevinç Görceğiz kaya tırmanış alanındaki 16 metrelik zirveye sırayla tırmanmaya başladı. Leyla da bir süre tırmanma alanının çevresini gezdikten sonra zirveye çıktı.



BİRLİKTE ÇEKECEKTİ

Doğa ve fotoğraf tutkunu olan Leyla, zirvede fotoğraf çekmek ve albümüne yeni bir fotoğraf eklemek istedi. Hem kendinin hem de arkadaşlarının fotoğraflarını çekmek isterken bir anda ayağı kaydı. Zeminin kaygan olmasının da etkisiyle dengesini kaybetti ve arkadaşlarının gözü önünde aşağıya düştü. Genç kızın arkadaşları büyük bir şok yaşadı. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Ancak sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde talihsiz kızın öldüğü belirlendi. Leyla'nın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Bekâr olan genç kızdan geriye ölümünden kısa süre önce Kaynaklar'daki zeytin ağacına kurduğu hamakta dinlenirken çekilmiş fotoğrafı kaldı.