Damat şiddeti tescilli çıktı!

Aralarında sorun olan kızı Esma K. ve damadı Cemil K.'yla konuşmak üzere İstanbul Başakşehir'deki evlerine giden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda Esma K. da ağır yaralandı. Marmara Üniversitesi Makine Öğretmenliği mezunu işadamı Cemil K. (40) ile Kadir Demirel'in kızı Esma K. (31) 10 yıl önce evlendi. 2 çocukları dünyaya gelen çiftin araları iddialara göre geçen yıl bozulmaya başladı.

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Cemil K., eşi Esma K.'ya da şiddet uygulamaya başlayınca genç kadın 2 çocuğunu da yanına alarak babasının evine gitti. Esma K. emniyete de giderek şikâyette bulundu. Bunun üzerine Cemil K.'ya 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. İddiaya göre Esma K., geçen ocak ayı sonunda çocukları için eşiyle tekrar barışarak evine döndü. Tekrar birlikte yaşamaya başlayan çiftin arası ise son günlerde yeniden bozuldu.

MOTORLA KAÇMIŞ

Şiddetli tartışmalar yaşanması üzerine Esma K.'nın olay akşamı babasını aradığı, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in de 19.30 gibi damadı ve kızını barıştırmak için evlerine gittiği öğrenildi. Olayın ardından kayıplara karışan Cemil K.'nın evden otomobiliyle ayrıldığı, Bayrampaşa'da şirketine ait depodan motorunu alıp kaçtığı da ortaya çıktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kadir Demirel için dün gazete önünde tören düzenlendi. Demirel'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından mesai arkadaşlarından helallik istenmesi için, çalıştığı gazetenin bahçesine getirildi. Kadir Demirel'in cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.