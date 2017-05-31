'da operasyonu: 11 gözaltı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 08:31 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 08:32
Konya'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen 11 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık Caddesi ile Meram İlçesi Furkan Dede caddeleri üzerine çıkan kadınların, para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan takibin ardından harekete geçen polis, caddelere çıkan Sibel Ç., Tuba K., Eda T., Ayşe T., Mefaret K., Yıldız T., Büşra C., Semra A., Behiye S., Rabia A.,ve Büşra B.'yi yakaladı.

Bu kadınların daha önceden defalarca gözaltına alındığı belirtildi. Birinin kolu kırık olan kadınlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra haklarında işlem başlatıldı.

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Konya'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
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