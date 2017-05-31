Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.







Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olacak. Kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





BÖLGELERDE HAVA DURUMU





MARMARA BÖLGESİ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Kırklareli çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





EGE BÖLGESİ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacak.





BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı bulutlu, zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Karabük'ün doğusu ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





İSTANBUL: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu. (25)





İZMİR: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu. (28)





ADANA: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (28)





Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. (26)





ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak. (21)





SAMSUN: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (20)





ERZURUM: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. (20)





DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (30)