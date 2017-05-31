Ördek yavrusu sahibiyle pazara da çay ocağına da gidiyor

Bir ay önce kuluçkadan yeni çıkmış ördek yavrusu alan Ars, yavruya iş yerinde bakmaya başladı. Zamanla sahibine alışan ördek yavrusu, Ars nereye giderse gitsin peşinden ayrılmıyor.

Örnek yavrusu ile Ars arasındaki dostluk, görenleri şaşırtıyor. Sahibinin peşinden ayrılmayan sevimli ördeği görenler, insan ile hayvan arasındaki bu dostluğu meraklı gözlerle seyrediyor.

"YANIMDA OTURUYOR, BENİ BEKLİYOR"

İbrahim Ars, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri hayvanları sevdiğini, imkanları dahilinde sürekli bir hayvan beslediğini söyledi. Son olarak iş yerinde bakmak amacıyla ördek yavrusu aldığını belirten Ars, "Devrim" adını verdiğini yavruya oldukça bağlandığını dile getirdi.

Ördek yavrusunun da kendisine alıştığına işaret eden Ars, şöyle konuştu:

"Adeta annesi gibi sürekli peşimde. İş yerinden çıktığım zaman peşime takılıyor, arkamdan ayrılmıyor. Çevredeki esnaf arkadaşlarımın iş yerlerine ya da çay ocağına gitsem, markete, pazara uğrasam benimle geliyor. Yanımda oturuyor, beni bekliyor. Bir yere ayrılmıyor. Ördeğin sürekli peşimden geldiğini gören mahalle halkı ve çevreden geçenler, meraklı gözlerle bizi izliyor, aramızdaki dostluğa şaşırıyor."

Ars'ın esnaf arkadaşları da sahibinin peşinden gitmesine çok şaşırdıkları yavru ördeği kendilerinin de sevdiklerini kaydetti.