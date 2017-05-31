Piyano hocası tanık oldu

Futbolcu Caner Erkin
'le eski eşi Asena Atalay
arasındaki hukuki mücadele sürüyor. Atalay, çocuklarının velayetini isteyen Erkin'e karşı, aylık 50 bin liralık iştirak ve yardım nafakası davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen piyano öğretmeni Hande Doğan ile İngilizce ve Fransızca öğretmeni Didem Geçit saat başı 250'şer lira ücret aldıklarını anlattı. Haftada ortalama iki ya da üç saat ders verdiklerini belirten öğretmenlerle aylık 3 bin lira ücret aldığını söyleyen bakıcı Esma Demirbaş, ücretlerinin davacı Atalay tarafından ödendiğini belirtti.