Yine dövüyor baba

Damadı tarafından öldürülen gazeteci Kadir Demirel'in, kızının eşinden şiddet gördüğünü haber vermesiyle olay yerine gittiği ortaya çıktı. Yeni Akit Yayın Yönetmeni Demirel dün toprağa verilirken eşi Cemil Yavuz Karanfil tarafından ağır yaralanan kızı Esma Karanfil'in hayati tehlikesi sürüyor. Damat Cemil Yavuz Karanfil ise her yerde aranıyor.Olay, Başakşehir'de Yunus Emre Caddesi Saka Sokak'taki 33 No'lu evde önceki akşam yaşandı. İddiaya göre; 3 çocuk sahibi Demirel'e kızı Esma Karanfil'den telefon geldi. Eşi tarafından şiddet gören Esma Karanfil babasına telefonda "Yine başladı baba" dedi. O sırada Demirel gazetede sayfaları hazırlıyordu. Çalışma arkadaşlarına "Özel bir durum var. Acilen çıkıyorum" dedi ve soluğu Başakşehir'de aldı. Kızı ve damadıyla konuşmak üzere gittiği eve vardığında damadının kızına şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini gören Demirel damadıyla konuşmak istedi ancak Cemil Yavuz Karanfil hakaretlerine devam etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Ve damat önce Kadir Demirel'i ardından da kaçmaya çalışan eşi Esma Karanfil'i bıçakladı. Demirel olay yerinde öldü. Damat ise kayıpyara karıştı.Esma Karanfil'in daha önce de eşinden şiddet gördüğü ve 4 ay önce babaevine sığındığı ancak aile büyüklerinin araya girmesi sonucu çiftin barıştığı öğrenildi. Ağır yaralı Esma Karanfil olay sonrası Bağcılar'da özel bir hastaneye sevk edildi ve ameliyata alındı. Hastaneden dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada da "Hasta yoğun bakımda. Başarıyla gerçekleşen cerrahi müdahale sonrasında yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi devam etmekle birlikte durumu stabil" denildi.CNCMakine'nin sahibi damat Cemil Yavuz Karanfil'in iş hayatında başarısız olduğu ve borç batağına saplandığı belirtildi. Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Mehmet Duvarbaşı, Kadir Demirel'in olay günü saat 18.45'te, "Özel bir durum var. Ben acilen çıkıyorum. Sayfalar sana emanet" dediğini belirterek "İftar vakti de vefat ettiği haberi geldi" dedi. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik de Twitter'da "Kadir Demirel'le 19.00'da telefonla konuşmuştum. 'Ailevi sıkıntım var' dedi. Az önce vefat haberini aldım. Allah rahmet eylesin" diye yazdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Basın Konseyi, Sürekli Basın Kartı taşıyan Demirel'in ölümünün ardından ailesine ve basın topluluğuna başsağlığı mesajı yayımladı.