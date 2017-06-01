7 kuyuda yapılan çalışmalarda Kadriye’nin izine rastlanmadı

İzmir Bayındır'ın Furunlu Mahallesi'nde oturan Kadriye Gündeş (17), 25 Ağustos 2016'da Kuran dersi aldığı mahalle bakkalı Mehmet Liv'in (65) evine gideceğini söyleyerek ailesinin yanından ayrıldı. eve dönmeyen kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, jandarmaya başvurdu. Bakkal Mehmet Liv, genç kızın kaybolduğu saatlerde av tüfeğiyle intihar edince soruşturma derinleştirildi. Liv'in Kadriye Gündeş ile 27 saniye telefonla görüştüğü tespit edildi. Genç kız bulunamayınca mahallede, "Kadriye öldürüldü ve Mehmet Liv'in mezarı üzerine gömüldü" dedikodusu yayıldı. Bundan rahatsız olan bakkalın oğlu Serkan Liv mezarın açılması için savcılığa başvurdu. Yapılan incelemede genç kızın izine rastlanmadı.