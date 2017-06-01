Bir metrekarelik kutudan 6 bin metrekarelik tesise

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, evinin banyosunda bir metrekarelik kutuda deneme amaçlı solucan gübresi üretimine başlayan kadın girişimci, 4 yılda 6 bin metrekarelik tesisin sahibi oldu. İlknur Pazarcık, yıllık 600 ton solucan gübresi üreterek, bunu genellikle Karadeniz bölgesindeki çay üreticilerine ve Antalya'daki seralara gönderiyor.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, evinin banyosunda bir metrekarelik kutuda solucan gübresi üretimine başlayan girişimci İlknur Pazarcık, şimdilerde aynı işi, 2 bin metrekaresi kapalı 6 bin metrekarelik dev tesiste sürdürüyor.