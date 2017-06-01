Çift cinsiyetli kardeşlere yardım eli uzandı

Gündoğmuş ilçesi Akyarı Mahallesi'nde, çift cinsiyetli kimlikleri ile yaşamaya devam eden 72 yaşındaki Aliye Çakal ile kardeşi 69 yaşındaki Emine Çakal'ın isteklerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Kardeşlerin doğup büyüdükleri evin çatısının çökmeye başladığını belirtmesi üzerine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yaşadıkları evi ziyaret etti.

Evde incelemelerde bulunan belediye ekipleri, burada kardeşlerin sağlıkları ve maddi durumları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir ekiplerine evi gezdiren Aliye Çakal, evlerinin eski ve çatısının toprak olmasından dolayı özellikle kış aylarında yağmur nedeniyle su aldığını ve zorlu günler geçirdiklerini söyledi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Aliye Çakal, yüzde 90 engelli olan ve konuşma güçlüğü çeken kardeşi Emine Çakal'ın engelli bakım parası ile geçindiklerini anlattı. Aliye Çakal, Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarını çalmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

İVEDİ YARDIM

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, incelemeyi ivedi bir şekilde kurulda değerlendirerek kardeşlere yardım kararı aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iki kardeşin önce evlerinin bakım onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştirecek. Ekipler daha sonra evin kanepe, halı, battaniye gibi ihtiyaçlarını tamamlayacak. Büyükşehir, ayrıca Aliye ve Emine Çakal'a gıda ve temizlik gibi ihtiyaçlarını marketten yapabilmeleri için Sosyal Kart desteğinde bulunacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, iki kardeşe tek seferliğine 1000 TL'lik nakdi yardımda da bulunacak.