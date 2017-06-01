Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 01 Haziran 2017

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 502'nci hafta çekilişi yapıldı. 01 Haziran 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 3, 16, 19, 31, 33 ve 37 olarak belirlendi. Süper Loto sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 230 bin 495 lira ikramiye haftaya devretti. İşte 502'nci hafta Süper Loto sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 230 bin 495 lira 38 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 502'nci hafta çekilişinde 5 bilen 76 kişi 10 bin 373 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 806 kişi 176 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 102 bin 133 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 3 milyon 97 bin 169 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 237 bin 127 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 251 bin 382 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.