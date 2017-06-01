Samsun'da hamile kadın intihar etti!

Samsun'da 3 aylık hamile, 1 çocuk annesi genç kadın, eşiyle telefonla konuşurken telefonu atıp kendini asarak intihar etti.Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıllık evli ve 1 yaşında oğlu bulunan 23 yaşındaki H.D., eşi M.D. ile telefonla konuşurken telefonu atıp kendini evindeki doğalgaz borusuna eşarbı ile astı. Eşinin telefonla konuşurken aniden telefonu attığını anlayan M.D., defalarca arayıp telefonu açmaması üzerine kendine zarar verebileceğini düşünerek eve gitti. Kapıyı kırarak açan koca, eşini doğalgaz borusuna asılı buldu.