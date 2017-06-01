Savcılık ‘basın özgürlüğü’ dedi

Gazeteci Reha Muhtar
ile ikizlerinin annesi Deniz Uğur
, 2010'da protokol imzalayarak ayrılmışlardı. Protokol gereği ikiz çocuklar Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar'da kalmasında anlaşılmıştı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Uğur, geçtiğimiz aylarda Reha Muhtar'la imzaladığı bu protokole itiraz ederek çocuklarının yanında kalmasını istedi. Dava açan Uğur, konuyla ilgili yayın yasağı konulmasını da talep etti. Ünlü oyuncu, davanın ardından Muhtar'ın gazetecilere açıklama yaparak davanın gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürüp şikâyetçi oldu. İfade veren Muhtar, duruşmayla ilgili hiçbir beyanda bulunmadığını ileri sürdü. Savcılık da soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Verilen takipsizlik kararında Reha Muhtar'ın haber verme sınırını aşmadığı, kamuoyunu bilgilendirme ve haber verme hakkı çerçevesinde kaldığı belirtildi.