Tehlike giderek büyüyor! Sokaklarda 500 bin zombi...

Zehir tacirlerinin Türkiye'de yaklaşık 7 yıl önce pazarlamaya başladığı sentetik uyuşturucu bonzai, fiyatının 10 liralara kadar düşmesiyle hızla yayılmaya başladı. Doğal olmayan ortamlarda üretilen bu sentetik madde, son derece büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Tek bir dozda bile ölüme kadar götürebilen bonzai bir anda korku, öldüğünü düşünme, halüsinasyon gibi etkilere sahip.

HER TÜR ZEHİR VAR

Çeşitli kimyasalların bazı bitkilerin yapraklarına emdirilmesiyle yapılan bonzai, kurutulmuş ot halinde satılıyor. İçiciler, bonzaide floresan tozundan, oto sanayiinde kullanılan spreylere ve fare zehirine kadar envaiçeşit madde olduğunu söylüyor. Verilere göre Türkiye'de yaklaşık 500 bin kişi bonzai kullanıyor.

'YAŞAYAN ÖLÜLER'

Bu korkunç zehir kullanıcılarda kan basıncında hızlı artış ve nabız yükselmesi, şiddetli ağız kuruluğu, göz kızarıklığı, halüsinasyon hayal görme, ortam seçememe nerede olduğunu hatırlayamama, geçici körlük ve geçici felç durumu etkileri yaratıyor. Geçici felç etkisi nedeniyle de kullanıcılar, 'yaşayan ölüler'e, yani zombilere dönüyor.

BURASI İstanbul'UN GÖBEĞİ

Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde madde bağımlılarının içler acısı hallerini hemen her yerde görmek mümkün. Yürümekte, konuşmakta zorluk çeken bağımlılar kaldırım kenarlarında saatlerce hiç kıpırdamadan durabiliyor. İstanbul Mecidiyeköy'de 200 metrelik bir mesafe içinde onlarca kullanıcı görebilirsiniz.