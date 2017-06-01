Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Giriş Tarihi: 1.6.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 19:02
Valilikten dolandırıcılık uyarısı

Sivas Valiliği, kendilerini vali ve yardımcısı gibi göstererek telefonla dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı telefon dolandırıcılarının kendini vali, vali yardımcısı, valilik özel kalem müdürü, vali asistanı gibi tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde cereyan eden olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerekmektedir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya 155 ihbar hatlarına şikayette bulunmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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Valilikten dolandırıcılık uyarısı
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