Barbaros Bulvarı trafiğe açıldı

Bulvarın Zincirlikuyu istikametinde yolun ortasında dün akşama doğru oluşan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukur nedeniyle ekipler çalışma yürüttü.

Trafiğe kapatılan bulvarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince çöken yol harç ile dolduruldu ve asfalt döküldü.

Ekiplerin 12 saat süren çalışmasının ardından bulvarda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Barbaros Bulvarı'nın Zincirlikuyu istikametinde dün akşama doğru yolun orta kısmında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Çukurun çevresinde güvenlik önlemi alınarak bulvar trafiğe kapatılmış, araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirilmişti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çökmenin metro tünel inşaatı kazısından meydana gelmediği duyurulmuş, nedeninin teknik incelemeden sonra belirleneceği ifade edilmişti.