‘Böyle iş bulamazsın’ dediler, 65 kilo verdi

İzmir'de, aşırı kiloları nedeniyle iş kapıları birer birer yüzüne kapanan Mervegül Ergenay, kilolarından kurtulmak için spor ve diyet yapmaya başladı. Ancak bir türlü zayıflayamayan genç kadın, sonunda çareyi Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kaçar'a başvurmakta buldu. Kaçar'ın yaptığı mide küçültme ameliyatının ardından 6 ay içinde, 160 kilodan 95 kiloya kadar düşen Ergenay, "İşletme mezunu bir muhasebeci olarak kendi sektörümde iş arıyordum. Ama yaptığım tüm iş görüşmelerinin ardından hiç olumlu bir geri dönüş olmadı. Çünkü insanlar maalesef beyninizin içini düşünmüyorlar. Yapabileceklerinize bakmıyorlar. Daha çok dış görünüşe bakarak karar veriyorlar. Ameliyat olmadan önce yaptığım iş görüşmelerinde hep bunu yaşadım" dedi.



'ESKİ BEN DEĞİLİM'

İş görüşmeleri sırasında aşırı kilolu görüntüsünü direkt yüzüne vuranlar olduğunu da sözlerine ekleyen Ergenay, "Bazı işverenler 'Bu görüntünle iş bulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun' şeklinde beni üzen hitaplarda bile bulundu. Bu tarz konuşmalar iş bulma hevesimi kırıyor, moralimi bozuyordu. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra zayıflayınca, yeni görüntümle özgüvenimi yeniden kazandım. Artık eski ben değilim. Artık yeni halimle iş başvuruları yapıyorum ve görüşmelerde daha önce yaşadıklarımı yaşamıyorum" diye konuştu. Doç. Dr. Serdar Kaçar ise obezite ameliyatı geçiren hastaların özgüvenlerinin arttığını, iş ve sosyal hayatta daha aktif olduklarını, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar nedeniyle kullandıkları ilaçların birçoğunu bıraktıklarını söyledi.