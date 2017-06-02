Lisede korkunç olay!

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Medine Müdafi Fahrettin Paşa İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi M.A., 80 gün devamsızlığı olduğu için müdür yardımcısı İhsan Ağca'nın yanına geldi. Öğrenci, müdür yardımcısından devamsızlığının bir kısmını silmesini istedi. Ancak müdür yardımcısı devamsızlık sisteme girildiği için silinemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen öğrenci, müdür yardımcısını 5 yerinden bıçakladı. Bu sırada öğretmenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, M.A.'yı yakaladı. Ağır yaralanan müdür yardımcısı ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Parmağında kesik olan zanlı ise Akıncılar Polis Merkezinden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine getirildi. M.A., basın mensuplarına "Canım istedi bıçakladım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.