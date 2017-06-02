Polis esrarı bulmak için lastikçi oldu

Adana'da otoyolda durdurulan bir tırda, narkotik köpeğiyle yapılan aramada yük lastiklerinin içinden 147 kilo esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Mersin istikametine doğru giden Ramazan Ç. (54) yönetimindeki tırdan şüphelendi. Polis tırı takibe başladı. Bir süre sonra polis, Sarıçam ilçesindeki uygulama alanındaki ekiplerden tırı durdurmalarını istedi. Tır durdurulup arama yapıldığında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak "Şans" isimli hassas burunlu narkotik köpeği de tırda arama yaptı. Şans, tırın yük lastiklerine tepki verdi. Bunun üzerine polis, 4 lastiği yerinden çıkardı. Daha sonrada polis, çıkardığı lastikleri bir lastikçiye özel makinelerle açtırdı. Polisi bile şaşkına çeviren olayda, uyuşturucu tacirleri iç lastikleri çıkartıp 4 lastiğin içine 147 kilo esrar yerleştirdiği ortaya çıktı. Tırın sürücüsü Ramazan Ç. gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete getirilen zanlının esrardan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlının sorgusu devam ediyor.