Sahte polis, 150 bin TL'lik altınla kaçarken yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesi'nde 1515 Sokak'ta meydana geldi. Kendisini telefonda polis olarak tanıtıp Gülşen Görmez'i arayan Orhan B., kalitesini kontrol ettirmek amacıyla evde bulunan para ve altınları görmek istediğini söyledi. Görmez, Orhan B. ile gün boyu telefonla konuştu. Görüşmenin ardından 150 bin lira tutarındaki altını poşete koyan Gülşen Görmez, sokağa gelen Orhan B.'ye teslim etti. İçinde altın bulunan poşetle kayıplara karıyan Orhan B., motorize polis ekiplerinin sıkı takibi sonrasında Köroğlu Caddesi'nde sıkıştırıldı. Kaçamayacağını anlayınca altınları yere döken Orhan B., kıskıvrak yakalandı.

Altınlarına kavuşunca polise teşekkür eden Gülşen Görmez, gün boyu dolandırıcıyla konuştuğunu belirterek, "Beni savcı ile görüştürdüler. 'Altınlar sahte olabilir' dediler. Orada gizli bir müfettiş varmış. 'Altınları kontrol edeceğiz' dediler. Alıp gidince dolandırıcı olduklarını anladım. Ancak gerçek polisler kurtardı" diye konuştu. Gözaltına alınan Orhan B. ise polis merkezine götürüldü.