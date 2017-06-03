20 bin lirayla kaçmış

Yeni Akit
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel
'i öldüren, eşi Esma Karanfil'i yaralayan damat Cemil Yavuz Karanfil halen aranıyor. Damadın yanına aldığı 20 bin lirayla kaçtığı tespit edildi. Olay, İstanbul Başakşehir'de geçen pazartesi yaşanmıştı. Cinayetle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması sürüyor. İstanbul Cinayet Masası polisi, zanlının bulunabileceği 18 adresi bastı ancak zanlı henüz yakalanamadı. İddialara göre; zanlı olaydan sonra CYK CNC Makine isimli iş yerine giderek yanına aldığı 20 bin lirayla kaçtı. Eşi de polise verdiği ilk ifadesinde "Cemil para kazanınca çok değişti" dedi.
YAKALANMASI AN MESELESİ
Polise eve gelen eşinin kendisini tekrar döveceğinden korkması üzerine babasını çağırdığını söyleyen Esma Karanfil "Babam eve geldi. Tartışma yaşandı. Bıçakla saldırdı. Nereye kaçmış olabileceğini bilmiyorum" dedi. Henüz tam iyileşemediği için, resmi ifadesi alınamayan Esma Karanfil'in verdiği bilgiler üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Zanlının olayda rambo bıçağı kullandığı belirlendi. Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenen bıçağın olayda kullanıldığı kesinleşti. Polis, düzenlenen baskınlarda bulunamayan zanlının yakalanmasının an meselesi olduğunu değerlendiriyor.