Hem süründürüyor hem öldürüyor! İşte Bonzainin yaşattığı ölümle dans

Böcek ilaçları, aseton, fare zehiri ve tiner başta olmak üzere çok sayıda ölümcül ve farklı kimyasal maddenin bazı bitkilerin yapraklarına püskürtülerek emdirilmesi ve kurutulması sonucunda elde edilen bir uyuşturucu madde olan Bonzai insanların yaşamlarını karartmaya devam ediyor. Özellikle gençler başta olmak üzere uyuşturucu satışı yaptıkları insanları Bonzai maddeleri ile zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin düşük fiyatlara sokak aralarında dahi satabildikleri Bonzai, ölüm dışında ritim bozukluklarına, kalp yetmezliklerine ve kalp krizlerine yol açıyor.

'ÖLÜM TRİBİ'Nİ SABAH GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli İlçeleri'nde yer alan altı farklı noktada Bonzai kullananların yaşadığı 'Ölüm Tribi' halini fotoğraflayan SABAH, ölüm maddesi ile ilgili İstanbul Emniyeti'ne ulaşan şikayetlere ve emniyet kayıtlarına da ulaştı. Vatandaşların polise yolladıkları fotoğraflar, uzmanlara göre hem süründüren hem de öldüren Bonzai'nin kullananları ne hale düşürdüğünü gözler önüne seriyor. Kaldırımlarda, parklarda ve ayakta bilinçsiz şekilde kendilerinden geçen kullanıcıların hali, Bonzai'nin kullanan kişilere 20 dakika ile bir saatin arasında yaşattığı 'Ölüm Tribi' halini ortaya koyuyor. Emniyete ulaşan bir görüntüde, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle bedeni kilitlenen bir kişinin kaldırım kenarında yaşadığı araçların önüne düşme tehlikesini ortaya koydu.

ÖNCE BEYİN, SONRA BEDEN KİLİTLENİYOR

SABAH, kullandıkları Bonzai maddesinin etkisiyle kendilerinden geçen, dakikalarca ayakta asılı kalan, ellerini, kollarını ve bacaklarını dahi kımıldatamayan gençlerin yaşadığı 'Ölüm Tribi' halini görüntülemişti. Uzmanlara göre; ruhsal bunalım hissi olarak da adlandırılan 'Ölüm Tribi'nin yaşattığı krizi yönetebilenler kurtuluyor, yönetemeyenler ise ölüyor. Kullanan insanlar yaşadıkları şok ile hareket edemiyorlar. Sabit bir şekilde kaldıktan sonra süreci atlatıyor, kısa bir süre kendilerine geldikten sonra ise yeniden aynı duruma düşüyorlar. Uzmanlara göre işte o esnada önce beyin ardından da beden kilitleniyor.

YEDİ GÜN 24 SAAT MÜCADELE VERİLİYOR

Ülkemizde 2010 yılında yaygınlaşan Bonzai maddesini kullanan kişilerde kalbin çok hızlı atmaya başladığı, Bonzai'nin kullanıcılarında dünyadan kopma hissi yarattığı, kişinin öleceğini düşünerek bir anda paniğe kapılıp bu duyguyla can çekişmeye başladığı belirtiliyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesi ise yedi gün 24 saat boyunca devam ediyor. İstanbul Polisi'nin 2017 yılının ilk beş ayındaki operasyonlarında bin 200'ü aşkın zehir taciri gözaltına alındı. 700'ü aşkın şüpheli ise tutuklandı. Tutuklama sayısının geçen yıla oranla iki kat arttığı ve uyuşturucu ile mücadelenin soluksuz devam edeceği ifade ediliyor.