Karabük'te yaşlı çift sobadan zehirlenerek öldü

Karabük'ün Eskipazar İlçesi'nde 85 yaşındaki Hüseyin ve eşi 82 yaşındaki Döndü Sertkaya, evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Hasan Sertkaya, iftar ardından anne ve babasının Yeni Mahalle Erengül Sokak'taki evine gitti. Evin ışıklarının yandığını gören, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca endişelenen Hasan Sertkaya, kapıyı kırarak içeri girdi. Sobanın bulunduğu odadaki kaneperlerde anne ve babasını hareketsiz yatarken bulan Sertkaya, 112 Acil Servis'i aradı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cesetleri, yapılan inceleme ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.