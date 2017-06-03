Sigara yasağı kâğıt üzerinde kalmayacak

Hükümetten sigara yasağına yönelik yeni hamle: Yönetmelikteki düzenlemeler yasayla güvence altına alınacak. Sigara paketi düz pakete girecek, paketler kapalı dolaba konulacak. Kapalı alanda ve camekanlı yerlerde nargile içenlere kapatma cezası gelecek. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yapılacak düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Bakan Akdağ şunları söyledi:Dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara satılması şeklinde kanuna madde koymuştuk. Şimdi marketin içinde de görünmeyecek. Bu bir dolapta olacak diye madde getireceğiz. Mevcut yönetmeliğimizde olan maddeyi kanun maddesi yapacağız.Açılıp kapanabilen bir alan varsa ikram müesseselerde, 'Burası açık mekân ama gerektiğinde kapatıyoruz' diyorlar. Artık oralarda da içilemeyecek, engelleyeceğiz.Nargile de yasak kapsamında. Nargile için de ciddi para cezalarının peşine kapama cezaları da önümüzdeki aylarda gelecek.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) programı olan vergilerin artırılması, kapalı mekanlarda sigara içilmesinin engellenmesi, sigara reklamlarının yapılamaması, kutuların üzerindeki uyarılar, sigara bıraktırma hatları, ücretsiz ilaçlar ve her yıl ya da 2 yılda bir yapılan düzenli saha araştırmalarının bütününü uygulayan ilk ve tek ülke Türkiye. 2008-2012 arasında sigara içme oranlarını yüzde 32'lerden yüzde 27'lere kadar düşürmüştük. Bu 2012'den 2014-2015'e kadar maalesef yine 32'lere çıktı. 2015-2016'dan itibaren yine ciddi mücadeleye başladık, 32.5'tan 30.5'a indi yeniden. İyi yoldayız mücadeleye devam.Sigarayla mücadelede DSÖ, Türkiye'yi şampiyon ilan etti ve üst üste ödüller verdi. Denetim faaliyetlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Kapalı mekânlarda tütün kullanımıyla alakalı olarak bugüne kadar 16 milyon denetim yaptık, yaklaşık 190 milyon TL idari para cezası uyguladık. İsteyen bütün vatandaşlarımız 171 numaralı sigara bırakma hattını aramalılar. Danışma hattımıza, kurulduğu 2010'den beri 25 milyon çağrı girişi oldu. Sigara bırakma polikliniklerimizde de 2 milyon civarında vatandaşımıza hizmet ettik.