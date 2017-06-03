Tunceli’de taşlı sopalı kavga: 5 yaralı!

Tunceli'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, üçü kadın 5 kişi yaralandı.

İl merkezine bağlı Düzpelit köyünde oturan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, aralarında bir zihinsel engelli kızın da yer aldığı üçü kadın 5 kişi darp edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.