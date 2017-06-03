’de taşlı sopalı : 5 yaralı!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.6.2017 21:30 Güncelleme Tarihi: 3.6.2017 22:14
Tunceli’de taşlı sopalı kavga: 5 yaralı!

’de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı da kadınlar ile engeli bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı da, üçü kadın 5 kişi yaralandı.

İl merkezine bağlı Düzpelit köyünde oturan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, aralarında bir zihinsel engelli kızın da yer aldığı üçü kadın 5 kişi darp edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tunceli’de taşlı sopalı kavga: 5 yaralı!
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