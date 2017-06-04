Başbakan Yıldırım'dan İngiliz mevkidaşı May'e taziye

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
"Alnımız ak, başımız dik"
Volkan Demirel minik Yusuf Can'ın hayalini gerçekleştirdi
Fenerbahçe'de 6 oyuncu serbest
BASKETBOL
Anadolu Efes gitti geldi
Aykut Kocaman hayat verir
Aziz Yıldırım'ın yasağı kalktı!
TÜM SPORLAR
Fenerbahçe'de 6 imza
Filenin Efeleri galibiyetle başladı
FETÖ’cü Enes’in babasına gözaltı
TRANSFER
Chedjou'dan Galatasaray'a veda mesajı
Ve Aykut Kocaman yeni takımını açıkladı!
Aziz Yıldırım: Quaresma bize gelmek istedi, işte belgesi!
SPOR MAGAZİN
Rihanna, NBA finaline damga vurdu!
'Sevgili Enes, sakın bunları yapma...'
Selda-Mehmet Topal çiftinden anlamlı iftar
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Çolakoğlu ailesinin Bodrum tatili
Arda Turan ile Aslıhan Doğan el ele
Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz evlendi
Emre Aşık’ın eşinden görümcelerine dayak
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı Londra saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı
Kato Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle donatıldı
Öyle pişkin bir video yayınladı ki FETÖ’cüleri bile çıldırttı!
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Gün yatırım günüdür
Türkiye ve Rusya savaş uçağı üretecek
Ferit Şahenk’ten 3 yılda 2 milyar euroluk otel
2012 ‘feda’dan, 2017 ‘sefa’ya
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Öldürdüğü taksicinin telefonunu kullanınca yakalandı
FETÖ'nün dosya temizleme yöntemi deşifre edildi
Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Katil zanlısını, gasp ettiği cep telefonu yakalattı
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
İngiltere'deki saldırıdan şok görüntüler
Son dakika: Londra'da terör alarmı
Koalisyon güçleri 484 sivili öldürdü
Hollanda'da koalisyon krizinde 80. gün!
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Dünyadaki en tehlikeli canlılar
iPhone'ların hiç bilinmeyen özellikleri
Dünyanın garip yerleri
Efsanenin oğlu da...
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Kahraman şehitlere veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlar buluşmasında önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Tümgeneral Aydın'ın şiirini seslendirdi
SPOR
Beşiktaş kutlamasındaki tekne kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş şampiyonluğu Dolmabahçe'de kutladı
Ali Koç: “Seneye başkan adayıyım”
SAĞLIK
#DünyaTütünsüzGünü’nde çocuklar sigaraya 'DUR' dedi.
Güneş kremi bebeği tanınmaz hale soktu
O içecekleri sakın böyle tüketmeyin!
KOMİK
Yaptığı şaka insanların aklını başından aldı!
Çocuklarını yalnız bıraktı ve sonuç böyle oldu
Yardım ettiği kedi böyle teşekkür etti
TÜM VİDEOLAR
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Yaşam Haberleri
Başbakan Yıldırım'dan İngiliz mevkidaşı May'e taziye
Başbakan Yıldırım'dan İngiliz mevkidaşı May'e taziye
DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2017
16:43
Başbakan Binali Yıldırım, dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir taziye mesajı gönderdi.
Ayrıntılar geliyor...
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yıldırım'dan İngiliz mevkidaşı May'e taziye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz