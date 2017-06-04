Başbakan Yıldırım'dan İngiliz mevkidaşı May'e taziye

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 16:43
Başbakan Yıldırım'dan İngiliz mevkidaşı May'e taziye

Başbakan Binali Yıldırım, dün gece İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir taziye mesajı gönderdi.

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Başbakan Yıldırım'dan İngiliz mevkidaşı May'e taziye
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