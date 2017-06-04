Çocukların yürekleri ağza getiren görüntüleri...

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşılan görüntülerin, D 100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden cep telefonu kamerasıyla çekildiği anlaşılıyor. Görüntülerde, 5 çocuğun D 100 Karayolunda ilerleyen araçların arasından koşarak geçip Metrobüs durağına girdikleri görülüyor. Hızla ilerleyen araçlardan korna seslerinin yükseldiği duyuluyor. Bir kişinin araçların arasından geçmeye çalışan çocukları engellemeye çalıştığı, ancak bunda başarılı olamadığı da kameraya yansıyor.

GEREĞİ YAPILACAK

Görüntüleri hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi, durumu resmi Twitter hasabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Beyaz Masa'ya bildirdi. İBB Beyaz Masa tarafından konuya ilişkin, Beyaz Masa çözüm ekibi tarafından gereğinin yapılması için yetkili birimlere iletilmiştir açıklaması yapıldı.