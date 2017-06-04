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Dünyanın en şişman çocuğu kilo verdi
Dünyanın en şişman çocuğu kilo verdi
Giriş Tarihi: 4.6.2017
11:14
Güncelleme Tarihi: 4.6.2017
11:18
Dünyanın en şişman çocuğu olan Arya Premana, tüp mide ameliyatı sonrası 31 kilo verdi.
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