FETÖ propagandasını yapan öğretlmen çifte ihraç

Olay, 2014'te Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre öğretmenler Mesut K. ile eşi Sevda K., görev yaptıkları okulda öğrencilere 'Aslında neler oluyor?' isimli bir broşür dağıttı. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organlarında çıkan, başta 17-25 Aralık olmak üzere Ak Parti aleyhindeki ilgili haber kupürleri, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in o dönem yaptığı bedduanın hadislerle savunulduğu broşürler öğretmenler odası ile okulun kantinine de bırakıldı.



Şikayet üzerine başlatılan idari soruşturmada İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişeri öğretmenler, öğrenciler ve kantin çalışanının bilgisine başvurdu. Soruşturma sonunda 16 sayfalık broşürleri dağıttığı tespit edilen karı koca öğretmenin 'Siyasi propaganda' yaptıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesine karar verildi ve Milli Eğitim Bakanlığı da kararı onadı. Bunun üzerine Mesut K. ile Sevda K., ihraç kararının iptali için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Temmuz 2015'te kararını veren mahkeme de siyasi propaganda yapıldığının somut bir şekilde ortaya konulmadığını belirtip ihraç kararını iptal etti.



GÖREVLERİNE DÖNDÜLER, FETÖ'DEN AÇIĞA ALINDILAR



Bu karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz ederek Danıştay'a başvurdu. Öğretmenler de yerel mahkemenin kararı nedeniyle görevlerine iade edildi ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü'nün eğitimdeki yapılanmasına yönelik yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı.



DANIŞTAY: İHRAÇ, HUKUKA UYGUN



Dosyayı inceleyen Danıştay 12'nci Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temyiz başvurusunu kabul edip yerel mahkemenin verdiği kararı da hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozdu. Danıştay 12'nci Dairesi, oy birliğiyle alıp Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne de gönderdiği kararında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda 'Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmenin devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında' sayıldığına dikkat çekti. Kararda; soruşturma raporu, öğretmen ve öğrencilerin ifadeleriyle disiplin suçunun sübut bulduğu sonucuna varıldığı bu nedenle de sonucu ihraç olan disiplin cezasının hukuka uygun olduğu kaydedildi.