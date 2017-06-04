Gaziantep'te dairede patlama!

Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Mehmet Tahtacı Sokak'ta bir apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli bir ailenin evinden patlama sesi duyuldu. Ardından çıkan yangında alevler ve duman tüm binayı sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangının çıktığı evde bulunan 4 Suriyeli çocuk, anne ve babası ile başka dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Dumandan zehirlenen 13 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

4 SURİYELİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ekipler, yangını da kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, alevlerin nedenini araştırıyor.



Patlamanın elektronik cihaz kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulurken, polis binada geniş güvenlik tedbirleri aldı. Dumandan zehirlenen 4 Suriyeli çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.