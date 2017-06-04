Güngören'de silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Olay Güngören, Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam 19.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişiler İnönü Caddesi'nden beyaz bir araçla gelerek, Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce husumetli olduğu öne sürülen kişilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan mahalle sakinleri ve yoldan geçenler bir anda sağa sola kaçışmaya başladı. Silahlı saldırı sonrası, karşı gruptan 4 kişi yaralanırken, yoldan geçmekte olan 2'si kadın dört kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar aynı araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SALDIRI SONRASI 2'Sİ KADIN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerinde bulunan yaralılar gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Birol Ç.'ye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırı sonrası yaralanan 7 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY YERİNE, ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET POLİSİ SEVK EDİLDİ



Bu sırada olay yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı Özel Harekat polisleri gelerek çevrede geniş çaplı önlem alırken, Çevik Kuvvet polislerinin de cadde ve sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Ayrıca, 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı araçlarında olay yerinde beklediği görüldü. Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde detaylı inceleme yapmak için İnönü Caddesi ve Menderes Caddesini araç ve yaya geçişine kapattı.

POLİS EKİPLERİ TİTİZLİKLE OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI



Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek kimsenin geçişine izin vermedi. Olayın yaşandığı yerde bulunan işyerlerinin güvenlik kamerası olup olmadığını incelemeye alan polis ekipleri detaylı araştırma yaptı. Kurşunların isabet ettiği bir işyerinin kepenklerinin açılmasıyla camlardeki mermi izleri dikkat çekti. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçanları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki çalışması yaklaşık 4,5 saat sürdü. Polisin çalışmasının ardından temizlenen İnönü ile Menderes Caddeleri araç ve yaya geçişlerine açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.