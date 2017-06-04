Kağıthane'de beş dakika arayla iki silahlı soygun

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 11:48 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 11:48
Kağıthane'de beş dakika arayla iki silahlı soygun

Kağıthane'de beş dakika arayla iki ayrı markete giren silahlı ve maskeli 3 soyguncu, iki marketten 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan soyguncuları bulmak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de iki marketi soyan hırsızlar yaklaşık 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. İlk Olay, Kağıthane Aslıhan Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir otomobille markete gelen inşaat tulumlu, baretli, yüzlerinde maske bulunan 3 soyguncu silah zoruyla kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Market çalışanının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, market çalışanlarından soyguncuların eşkalini aldıktan sonra soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıthane'de beş dakika arayla iki silahlı soygun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz