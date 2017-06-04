Kağıthane'de beş dakika arayla iki silahlı soygun

Kağıthane'de iki marketi soyan hırsızlar yaklaşık 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. İlk Olay, Kağıthane Aslıhan Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir otomobille markete gelen inşaat tulumlu, baretli, yüzlerinde maske bulunan 3 soyguncu silah zoruyla kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Market çalışanının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, market çalışanlarından soyguncuların eşkalini aldıktan sonra soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.