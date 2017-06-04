'den kuvvetli uyarısı

Giriş Tarihi: 4.6.2017 12:40 Güncelleme Tarihi: 4.6.2017 12:56
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

'den Ege ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ların bugün İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Burdur'un batısı ve Isparta'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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