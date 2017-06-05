16 yaşındaki gençten 9 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da 16 yaşındaki Ahmet Özbey, 9 gün önce saat 10.00 sıralarında 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ablası Özlem Dalgıç, polise kayıp başvurusunda bulundu.

ABLASI KARDEŞİNE SESLENDİ

Dalgıç, "Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Kardeşimin başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Eğer kardeşim bizi duyuyorsa, ona bir an önce kavuşmayı bekliyoruz" dedi. Polis ekiplerinin şu ana kadar yaptığı çalışmalarında ise kayıp Özbey'in izine rastlanmadı.