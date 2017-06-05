Dünya çapında Nihat Hatipoğlu sevgisi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
... Uzun yıllar atv ekranlarında hem iftar hem de sahur programlarıyla ekran karşısına çıkıyor. Kendine has üslubu, anlatım tarzı büyük beğeni toplayan Nihat hoca, TV programlarını yaptığı Sultanahmet Meydanı
'nda geniş bir izleyici kitlesini de ağırlıyor. Trabzon'dan, Tekirdağ'a Türkiye'nin pek çok noktasından misafirleri olan Nihat hoca için yurtdışından gelenler bile var.
O'NUN NAİFLİĞİNİ SEVİYORUZ
Tekirdağ'dan 4 çocuğu, eşi ve yeğeniyle İstanbul'a gelen Atilla İmre (34), Hatipoğlu'nu görmek için soluğu Sultanahmet'te alanlardan. Ankara'da yaşayan ve 6 aydır İstanbul'a taşınan emekli Şener Çelebi (73) de Hatipoğlu için İstanbul'a gelmiş... Misafirleri en çok hocanın naifliğini seviyor.
'DİNİMİ ONUNLA ÖĞRENDİM'
Almanya'da doğup büyüyen ve ramazan ayı nedeniyle Türkiye'ye gelen Aysel Söğütlü (57) ve Vasfiye Şenol (57), üç gündür Nihat Hatipoğlu'nun programına gelip gittiklerini söyledi. Gençliği zamanında Almanya'da cami bile olmadığını söyleyen Söğütlü, "Ben dinle ilgili ne öğrendiysem Nihat hocadan öğrendim. Nihat hoca yayınlara başlayınca namaz kılmayı, dua etmeyi, birçok şeyi öğrendim. Nihat hoca bize vesile oldu. Umre'ye bile gittim. Nihat hocanın bizdeki yeri çok başkadır. Allah ondan razı olsun" dedi. Vasfiye Şenol ise, "3 yıldır düzenli olarak ramazanda Türkiye'ye, Nihat hocayı canlı, yakından görmek için geliyorum. Onu çok seviyoruz" dedi.
HOCA'NIN ÖZBEK MİSAFİRLERİ
Özbekistanlı Maftuna İsakof (24), Türkiye'de evlilik yapmış ve 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Özbekistan'dan gelen babası Rustem (55) ve kardeşi Mahmura'yı (21) Hatipoğlu'nun programına getirmiş. Hatipoğlu ile eşinin çalıştığı restorandan tanışıklığı olduğunu söyleyen Maftuna İsakof, "Nihat hoca gerçekte de çok iyi bir insan. Annem Türkiye'de çalıştığı zamanlarda öğrenmiştik hocayı. Babam da kardeşim de çok seviyorlardı. Türkiye'ye geldiklerinde onları direkt Nihat hocaya getirdim onları" ifadesini kullandı.
'CANLI GÖRMEK İSTEDİK'
Lina Atıcı (29) ve kuzeni Şermin Atıcı (22) Danimarka'da doğup büyüyen Türk ailelerin çocukları. Yıllardır Danimarka'da Hatipoğlu'nu ailece takip ettiklerini söyleyen Lina Atıcı, "Nihat hocayı Danimarka'daki tüm Türkler izliyordur galiba. Ben de yıllardır atv'de onu izliyorum. Türkiye'ye geldiğimizde canlı görmek istedik. Kuzenimle beraber buraya geldik. Nihat hoca dini çok güzel anlatıyor" diye konuştu.
Rüstem, Mahmure ve Maftuna İsakof ailesi Özbekistan'dan gelmiş.
Ankara'dan İstanbul'a taşınan Şener Çelebi (73), Nihat hoca müdavimlerinden.
Vasfiye Şenol ve Aysel Söğütlü Almanya'dan gelmişler.