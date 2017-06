Dünya Çevre Günü mesajları! - 5 Haziran Dünya Çevreler Günü Doodle oldu

Her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü'ne özel kutlama mesajlarını sizler için derledik. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google ise Dünya Çevre Günü'ne özel bir Doodle hazırladı. Bugünün önemini sevdiklerinizle paylaşmak için gönderebileceğiniz en güzel Dünya Çevre Günü mesajları haberimizde. İşte tüm detaylar...



DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

- "Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar." (Goethe)

- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet)

- "Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır."(Mary Mellor)

- "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"

- "Her şeyin prensibi şudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner." (Milet`li Thales M.Ö. 650-560)

- "Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur." (Ali Duran)

- "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)

- Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!"(Nazim Hikmet)

- Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

- "Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir." (Aziz Nesin)

- "Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme."

- "Biağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak."

- "İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar."

- "Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir " Yeni dünya düzeni" yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir" (Peter F Drucker)

- "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)





ERDOĞAN'DAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI

Uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını her zaman yerine getiren, çevre sorunları konusunda yapılan çalışmalarda öncü rol üstlenen Türkiye, 2023 hedeflerini sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı olarak belirlemiş; bu anlayışla tabiat varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere her zaman destek vermiştir. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biri ise çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak toplumda hassasiyetin artırılması, tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesidir.

Eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının işbirliğinde yürütülecek çalışmalarla içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların insanlığın geleceği için taşıdığı önemi tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekmektedir. Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.