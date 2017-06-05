Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi 8 saat sonra kurtarıldı

Tatil için Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu'na gelen Boğaziçi Üniversitesi'nden 12 öğrenci, kamp kurmak için 3 kilometre uzaklıktaki Cennet Koyu'na yürüyüşe geçti. Sarp kayalıklarda ilerleyen öğrencilerden Nimet Alımlı, saat 18.00 sıralarında dengesini yitirince 8 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Başını kayaya çarpan, ayrıca bel ve bacağından yaralanan Alımlı, kanlar içinde yerde hareketsiz kaldı. Arkadaşlarının cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye 6 kişilik UMKE ekibi yönlendirildi.



5 SAATTE DENİZ KIYISINA İNDİRİLDİ



Tekneyle bölgeye ulaşan ekip, sarp ve eğimli arazide 600 metrelik tırmanışı ardından Alımlı'nın düştüğü kayalıklara ulaştı. Baş ve yüzünde kesikler bulunan Alımlı'nın belinde çıkık tespit edildi. Bir süre koluna giren 2 görevlinin yardımıyla ayakta taşınan Alımlı, daha sonra sedyeye yatırıldı. Sedye dik yamaçlardan indirilirken halatla ağaçlara bağlandı. Alımlı, 5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından deniz kıyısına indirildi. Denizde bekleyen bot, bölgenin kayalık olması nedeniyle kıyıya yanaşamayınca UMKE görevlileri sedye ile birlikte suya girdi. Sedyeyle 20 metre yüzen ekipler Alımlı'yı tekneye çıkardı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na getirilen Alımlı, daha sonra ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alımlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.



"SEDYEYİ 20 METRE YÜZDÜRDÜK"



Operasyonun detayları hakkında bilgi veren UMKE görevlisi Hüseyin Pınar, arazi koşullarının ağır olması nedeniyle sedyeye aldıkları yaralıyı, bazı noktalarda iple istasyon kurarak taşıdıklarını söyledi. Zorlu arazi koşullarıyla mücadele ettiklerini anlatan Pınar, "Olay yerine kara yoluyla ulaşım olmadığı için yaralıyı deniz kıyısına indirdik. Tekne de kıyıya yanaşamayınca yaralıyı denizde yüzdürdük. Yaklaşık 20 metre yüzerek tekneye ulaştık. Operasyon, ihbarı aldığımız andan itibaren 8 saat sürdü" dedi.