TİKA’dan Musul ve Telaferli Türkmenlere Gıda Yardımı!

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, beraberindeki heyetle Irak'ın Necef kentinde temaslarda bulundu. Necef'e bağlı Kufe Mescidi'ni ziyaret eden TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, daha sonra burada TİKA tarafından klimaları ve halıları yenilenen Hazreti Ali'ye ait ev ile türbeleri ziyaret etti. Ziyareti sırsında Çam'a Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da eşlik etti.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından yerlerinden edilen Türkmen ailelere gıda yardımda bulundu. TİKA, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Musul ve ona bağlı Telafer'deki evlerini terk edip ülkenin güneyindeki Kerbela'ya yerleşen 500 Türkmen aileye gıda kolisi ve çocuklara oyuncak dağıttı. Yardım dağıtım organizasyonuna TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı.

TİKA Başkanı Dr. Çam ve Yıldız, yardım dağıtımı sonrası Kerbela Valisi Akil Turayhi ile valilik binasında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TİKA tarafından Kerbela'da tarımdan turizme gerçekleştirilmesi planlanan projeler ele alındı. Musul ve Telafer'deki yüzlerce Türkmen, DEAŞ saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşmüştü. Türkmenler, başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Kerbela, Babil gibi güney kentlere sığınmıştı.

NECEF'TE 2 BİN KİŞİYE İFTAR

İmam Ali Misafirhanesi'nde 2 bin kişiye verilen yemeğe, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile TİKA ve Büyükelçilik personeli katıldı.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, yaptığı açıklamada, Necef ve Kerbela'da çeşitli insani yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Bu iki kentte sürdürülebilir kalkınma projelerini hayata geçirmek istediklerini bildiren Çam, "Teknik konular için heyetleri Türkiye'ye davet ettik. Ortak kültürel varlıkların korunması ve restore edilerek yaşatılması, işsizliğin azaltılması, Türkiye'nin desteği ve tecrübesiyle bu bölgenin daha hızlı kalkınması ve barışın sağlanması için bir süreci başlatmış olduk." dedi. TİKA'nın Bağdat ofisi ve büyükelçiliğin desteğiyle ülkenin birçok yerinde yoğun projeler hayata geçireceklerini kaydeden Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın selam ve sevgisini yöre halkına ilettiklerini de sözlerine ekledi.

İMAM I AZAM EBU HANİFE TÜRBESİNDE OSMANLI ESERLERİ MÜZESİ YENİLENECEK

Necef'te Hz. Ali Türbesi'ni ziyaret eden TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam ve beraberindeki heyet, yapılabilecek çalışmaları yerinde inceledi. Bağdat'ta Abdulkadir Geylani ve İmam ı Azam Türbeleri de ziyaret edilerek, buralarda TİKA tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları görüşüldü. İmam ı Azam Ebu Hanife Türbesinde bulunan Osmanlı eserleri müzesi TİKA tarafından yenilenecek.