Üniversitede taciz skandalı!

Üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi S.D. öğretim görevlisi hocası İ.K'nın dersinden geçmesi için cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve tacize uğradığını belirterek şikayetçi oldu. İ.K'nın, "Sen akıllı kızsın, beni nasıl kandıracağını sen bulacaksın, iyi düşün dersini nasıl geçebileceğini biliyorsun" dediğini iddia eden genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen Rektörlük, iddiaları araştırmak için soruşturma başlattı.

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi S.D. öğretim görevlisi hocası İ.K'nın (47) kendisinden dersini geçmek için cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve tacize uğradığını iddia etti. İki yıldır İ.K'nin verdiği dersi geçemediği için mezun olamayan S.D., İ.K'nin kendisini bilinçli olarak geçirmediğini ve kendisiyle konuşmak için odasına gittiğinde İ.K'nın iğrenç teklifi ile karşılaştığını iddia ederek şikayetçi oldu.

'BENİ NASIL KANDIRACAĞINI SEN BULACAKSIN'

Duydukları karşısında İ.K'yi önce fakülte yönetimine şikayet ettiğini ifade eden S.D., bölüm görevlilerinin kendisine 'ellerinde kanıt olmadığı için bir şey yapamayacaklarını' söylediğini iddia etti. Cinsel ilişki teklifinden sonra hocasının tacizine uğramaya devam ettiğini belirten S.D, İ.K'nin sürekli kendisine, "Sen akıllı kızsın, beni nasıl kandıracağını sen bulacaksın, iyi düşün dersini nasıl geçebileceğini biliyorsun. Seni ancak bu şekilde geçiririm. Çok çekicisin, sıra dışı şeyler istiyorum" şeklinde ifadeler kullandığını ve kendisini zorladığını iddia etti.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

Yaşadıkları karşısından daha fazla dayanamayan S.D., 1 Haziran Perşembe günü polise gittiğini ve İ.K'yi şikâyet ederek polise her şeyi anlattığını söyledi. Polise ifade verirken İ.K'nin sürekli kendisini aradığını ve mesaj attığını belirten S.D, bunun üzerine polisin suçüstü yapmak istediğini ve böylece İ.K'ye cevap verdiğini söyledi. Daha sonra karakoldan çıkıp İ.K ile buluşan S.D, polisin kendilerini izlediği sırada İ.K'nin kendisini bir eve götürdüğünü ve içeri girdikten sonra polisin baskın yaparak İ.K'yi gözaltına aldığını anlattı. İfadesi alınan İ.K'nin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

İddialar üzerine MEÜ Rektörlüğü açıklama yaptı. Rektörlükten yapılan açıklamada, haberde yer alan iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.