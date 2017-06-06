Babaya tokat cezası

İstanbul Bağcılar'da yaşayan berber Adem Orduluoğlu, tokat attığı eşi ve kızına, şikayetleri üzerine açılan dava sonucunda 6 bin lira para cezası ödemeye mahkûm edildi. Orduluoğlu, sözünü dinlemediği için 4 yıl önce 19 yaşında olan kızı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızına tokat atan Orduluoğlu, araya giren eşine de kendisini desteklemediği için tepki gösterdi. Orduluoğlu, eşine de tokat attı.



10 AY KAMU YARARINA ÇALIŞACAK

Olayın ardından Orduluoğlu'nun kızı ve eşi, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Açılan davada Orduluoğlu'nun kızı ve eşi şikâyetlerini geri çekti ancak olay kamu davasına dönüştüğü için yargılama sürdü. 4 yıl süren dava sonucunda, Orduluoğlu, eşine ve kızına 3'er bin lira ödemeye mahkûm edildi. Orduluoğlu, para cezasını peşin veya 10 taksitte ödemediği takdirde, 10 ay süreyle haftanın 4 günü kamu yararına çalışacak, bunu da yerine getirmediği zaman 10 ay hapis cezası yatacak. Adem Orduluoğlu, kızı büyüdükten sonra zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi. Kızına yaşamıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğunu ancak onun kendisini dinlemediğini savunan Orduluoğlu, çocuğuna tokat attığı için 3 bin, eşine kendisine yardım etmediği gerekçesiyle tokat attığı için de 3 bin lira ceza aldığını ifade etti. Orduluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Attığım tokattan sonra kızım da bana saldırdı ama gidip şikâyetçi olmadım. Baba yüreği yine de. Bu olayın neticede olmaması, bu dereceye gelmemesi lazımdı."



'YUVAMIZ YIKILIYOR'

Orduluoğlu, erkeklerin sesini duyuramadığını belirterek, "Hafif şöyle yap ver ceza, hafif şöyle yap ver ceza... Erkeklerin haklarını aramak istiyorum. Seslerini duyurmuyorlar. Ben evde sığıntı gibiyim. Eşim benden boşanmak üzere. Bu cezadan dolayı yuvamız yıkılıyor" ifadelerini kullandı.