Cinayetle sonuçlanan soygun güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir markette silahlı soygun yapan şahıs yakalandı. Soygun anı ise iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Özgürlük Mahallesi Murat Çobanoğlu Caddesi üzerindeki faaliyet gösteren Budak Kardeşler Market içerisinde 28 Mayıs tarihinde soygun meydana geldi. Markete müşteri kılığında giren H.K. isimli şahıs, market sahibi Bekir Budak'tan kasadaki parayı vermesini istedi. Paraları vermemek için direnen market sahibi Budak, soyguncunun ateş açması sonucu yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların silah sesi duyması üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahsi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin olay öncesi geliş ve olay sonrası kaçış güzergahında bulunan iş yeri ve MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan H.K. adlı şüphelinin eşkalini tespit etti. Olayın gerçekleştiği işyerine olay günüden bir gün önce eşkal bilgileri benzeyen bir şahsın gelerek işyeri içerisine girdiği ve iş yeri sahibi Bekir Budak ile konuştuktan sonra iş yerinden bir şey almadan şüpheli hareketler sergileyerek ayrılmış olduğu tespit edildi.

Olayın açık kimliği tespit edilen H.K isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği saptandı. Şüphelinin suç aleti tabancayı satmaya çalıştığı tespit edilmesi üzerine, 3 haziran tarihinde emniyet ekipleri silah alıcısı gibi davranarak H.K. ile iletişime geçti. H.K. ile buluşma sağlayan polis ekipleri, şahsı satmaya çalıştığı silahla birlikte gözaltına aldı.

H.K.'nın emniyette verdiği ifade de olaydan bir gün önce Maktul B.B.'nin işyerine gittiği ve keşif yaptığı, şüphelinin maddi sıkıntılardan dolayı böyle bir olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.