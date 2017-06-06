Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde Suriyeli iki grup arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli Muhammed El Ahmed (23) bıçakla ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmed, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ekipleri, olayla ilgili Hasan El A. (23) ile Ammar El A'yı evlerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen şüphelilere, hayatını kaybeden Ahmed'in yakınları tepki gösterdi.

Şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.