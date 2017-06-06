Köprüden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı

Olay saat 13:00 sıralarında yaşandı. Haliç Metro köprüsü üzerinde korkuluklara çıkan 50 yaşlarındaki Murat E. denize atladı. Olayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen deniz polisi ekipleri su üstünde çırpınan Murat E. 'yi tekneye alarak kurtardı. Unkapanı sahiline getirilen Murat E. 'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı.
Ambulansa götürülürken ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Murat E., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.