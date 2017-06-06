Köprüden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 15:23
Köprüden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı

köprüsünden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı.

Olay saat 13:00 sıralarında yaşandı. köprüsü üzerinde korkuluklara çıkan 50 yaşlarındaki Murat E. denize atladı. Olayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen deniz polisi ekipleri su üstünde çırpınan Murat E. 'yi tekneye alarak kurtardı. Unkapanı sahiline getirilen Murat E. 'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı.

Ambulansa götürülürken ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Murat E., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Köprüden atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı
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