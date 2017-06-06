Polis, otoyol kenarında içen 8 kişiyi gözaltına alındı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 11:41
Polis, otoyol kenarında bonzai içen 8 kişiyi gözaltına alındı

Sultanbeylİ’de TEM otoyolu kenarında kullandıkları nun etkisiyle kendinden geçen gençlerin içler acısı hali kameralara yansıdı. Polis ekipleri bölgede uyuşturucu madde kullanan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Sultanbeyli'de kameralara yansıyan bir görüntü batağındaki gençlerin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne sererken olay yerine gelen polis uyuşturucu madde kullanan 8 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Edinilen bilgiye göre; Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi TEM otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda sentetik uyuşturucu kullanan gençler kendilerinden geçti. TEM otoyolu kenarında uzanan gençleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis önce uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçenlere müdahale etti. Çevrede incelemelerde bulunan polis ekipleri burada uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde uyuşturucunun etkisindeki bir gencin TEM oto yolu kenarında yattığı görülüyor. Bir diğer gencin de az ileride kendinden geçmiş halde oturduğu kameralara yansıyor. Görüntülerde olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisin bonzainin etkisindeki gençlere yardımcı olmaya çalıştıkları görülüyor.

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Polis, otoyol kenarında bonzai içen 8 kişiyi gözaltına alındı
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