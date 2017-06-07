Bebeğini çöpe atan anneye 6 ay hapis cezası

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan anne K.Ç. (19) hazır bulundu.

K.Ç, savunmasında, erkek arkadaşı O.Ş. ile ilişkisi sonucu hamile kaldığını fark ettikten sonra bunu ailesinden gizlediğini söyledi.

Kilolu olması nedeniyle kimsenin kendisinden şüphelenmediği belirten K.Ç, şunları kaydetti:

"Annemle karın ağrısı şikayeti nedeniyle özel bir hastaneye gittik. Yanından ayrılıp tuvalete girdim. Sancılarım artmıştı ve tuvalette doğum yaptım. Çok korktuğum ve paniğe kapıldığım için bebeği çöp kutusuna bıraktım. Daha sonra içeri gelenler beni yerde kanlar içinde bulmuş. Korkumdan ne yaptığımı bilmiyordum. Bebeğimi ve beni tedavi altına almışlar. Beraatımı talep ediyorum."

K.'yi önce 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, bunu 2 bin lira para cezasına çevirip, hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına hükmetti.

OLAY

Geçen eylül ayında kent merkezindeki özel bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle giden K.Ç, tuvalette tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp kutusuna atmıştı.

Daha sonra hastane görevlilerince bulunan anne K.Ç. ve bebeği tedavi altına alınmıştı. Tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan anne K.Ç, hakkında dava açılmıştı. Yeni doğan erkek bebek ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.