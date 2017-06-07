Fabrikada feci ölüm!

Edinilen bilgiye göre, olay, Gebze Merkez Mahallesi Beynova Sokak'ta bulunan bir beton fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, beton fabrikasında çalışan Ramazan Karakaya (42), dengesini kaybederek 6 metre derinliğindeki kum haznesine düştü. Karakaya'nın düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerinde giden itfaiye ekipleri Karakaya'yı düştüğü kum haznesinden çıkarmak için çalışmalara başladı. Uzun uğraşlar sonucu kum 6 metrelik kum haznesinden çıkartılan Karakaya sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kum haznesine düşerek ölen Ramazan Karakaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.