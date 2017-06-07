Kırmızı gölette inceleme yapıldı

Ekinözü'nün Ambarlı Mahallesi'ndeki eski bir maden ocağının yağmur ve kar sularıyla birlikte gölede dönüştü. Demir madenindeki oksitlenmeyle kırmızı renge dönüşen gölet, KSÜ'lü öğretim görevlilerinin dikkatini çekti. Daha önce Ekinözü Belediyesi yetkilileri ve Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından incelenen gölet, demir açısından fakir tarım arazilerine katkıda bulunacak. Göletteki suda ve etrafındaki toprak parçalarında incelemede bulunan KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı ve KSÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Tamer Rızaoğlu, göletten numune aldı. Alınan numuneleri inceleyecek olan Kadir Saltalı ve Tamer Rızaoğlu, yapacakları incelemenin ardından açıklama yapacak. Göletteki sudan veya toprak parçalarından demir açısından fakir tarım arazilerinin yararlanması hedefleniyor.

TARIM ALANINDA KULLANILACAK



Gölette incelemede bulunan Kadir Saltalı, göletteki suyun tarımsal alanda kullanılması için çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Bölgedeki toprakları incelediğimizde çoğunluğunda demir noksanlığını görüyoruz. Bu suyu tarımda kullanılacak hale getirebilirsek, bu göleti tarımsal bir kaynak olarak değerlendirebiliriz. Amacımız buradan numene alıp, incelemeler yapmak. Yapılan incelemenin sonunda tarımsal alanda kullanımı sağlanabilirse yetkililerle çalışmalar yapacağız" dedi.



Uzmanlar, kırmızı renkteki suyun zararları olabileceğini ifade edip, vatandaşları sudan içmemeleri yönünde uyardı.