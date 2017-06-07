Kreşteki kötü muamele, bilirkişi raporuna yansıdı

Olay gününün görüntü kayıtlarını inceleyen bilirkişi, raporunda Dilda'nın üzerini değiştiren 2 kadının çocuğa sert davranıp hırpaladıkları kanaatine varıldığını belirtti.



Avukat Nazan Akça Subaşı ile eşi İbrahim Subaşı, kızları Dilda Ece'yi geçen 25 Ocak günü sabah saatlerinde kreşe götürüp öğretmeni Mehtap İ.'ye teslim etti. Akşam saatlerinde kızını kreşten alan İbrahim Subaşı, çocuğun üzerini değiştirirken sırtında tırnak izleri ve kızarıklıklar gördü. Hastaneye götürülen çocuğa adli vaka olarak değerlendirilip 'yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığına' yönelik darp raporu verildi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Dilda Ece'nin psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk, sırtındaki yaraları öğretmeninin yaptığını söyledi.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Mehtap İ. hakkında 'kasten yaralama' suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Mehtap İ. suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Anne Nazan Akça Subaşı ise olay nedeniyle kızının kreşe gidemediğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Kreşin güvenlik kamera kayıtlarının inceleyen bilirkişi ise raporunda "Beyaz giyimli ve yeşil giyimli bayanların Dilda Ece'nin üzerini değiştirirken sert davranıp hırpaladıkları kanaatine varılmıştır" dedi.



KIZIM İÇİNE KAPANDI



Davanın bugün görülen 2'nci celsesine Baro Başkanı Veli Küçük de katıldı. Duruşmada müşteki olarak ifade veren baba İbrahim Subaşı kızını kreşten aldıktan sonra eve gittiğini anlatarak, "Kızım o gün çok sessizdi. Eve gittiğimizde temizlemek için banyoya götürdüm. Loş ışıkta bile sırtındaki tırnak izlerini gördüm. Olaydan sonra kızım içine kapandı, beni öğretmenime götürmeyin diye ağladı" dedi.



Hakim, Dilda Ece'nin kreşte bulunduğu 3 günün güvenlik kameralarının istenmesi ve görüntülerde görünen diğer kadının kim olduğunun belirlenmesi için kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesini istedi. Duruşma ertelendi.