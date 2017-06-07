durağında tinerci dehşeti: Bıçakladı kaçtı

Giriş Tarihi: 7.6.2017 07:34 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 07:35
Metrobüs durağında tinerci dehşeti: Bıçakladı kaçtı

durağında madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi ile duraktaki A.Ç. arasında sözlü tartışma yaşandı. Güvenlik görevlisi araya girse de tartışma bitmedi, A.Ç.'nin peşinden gelen zanlı cebinden çıkardığı bıçağı koluna sapladı.

Olay önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Mecidiyeköy istikametine gitmek üzere ün durağına gelen A.Ç. ile kimliği belirsiz ve görgü tanıklarının iddiasına göre madde bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre durakta bulunan güvenlik görevlisi araya girip tartışmayı bitirmek istedi ancak başaramadı. Durağın iç kısmına doğru geçen A.Ç.'nin peşinden gelen zanlı, cebinden çıkardığı bıçağı bir anda adamın koluna saplayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan A.Ç. neye uğradığını anlayamadı. "Ben bıraktım gidiyordum, arkamdan geldi bıçağı taktı" diyen A.Ç.'nin kanamasının durması için ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcular büyük panik yaşadı

Kanlar içerisindeki durağı gören yolcular büyük tedirginlik yaşadı. Bir yolcu, Edirnekapı Şehitliği'nin etrafında bu tarz insanların çok fazla olduğunu, buralarda akşam can güvenliklerini tehlikede olduğunu ifade etti. Bir kadın yolcu ise, "O tinercilerin yanlarından bile geçmeye korkuyorum. Ne zaman ne yapacakları belli değil" ifadelerini kullandı.

Bir başka görgü tanığı olan yolcu ise, olaydan sonra polisi aradığını ancak ulaşamadığını ifade ederek, "Polisin gelmesini geçtim telefonlarımıza bile çıkmıyor" diye sitem etti.

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Metrobüs durağında tinerci dehşeti: Bıçakladı kaçtı
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